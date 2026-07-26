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Іран заявив про припинення ударів у відповідь після паузи в атаках США

В Тегерані заявили, що стратегія США є незрозумілою навіть для американського керівництва.

Іран заявив про припинення ударів у відповідь після паузи в атаках США
прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Іранська армія заявила про припинення ударів після того, як американські війська протягом двох днів не завдавали нових атак. 

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву речника іранських військових Аміра Акрамінії.

За словами представника іранської армії, Тегеран призупинив свої операції у відповідь, оскільки американська сторона також тимчасово припинила удари.

"Американці припинили свої атаки протягом останніх двох ночей. Оскільки наша стратегія була повністю спрямована на дії у відповідь, ми також припинили свої операції у відповідь", – заявив Амір Акрамінія.

Водночас речник іранських військових розкритикував політику Вашингтона, заявивши, що стратегія Сполучених Штатів є незрозумілою навіть для американського керівництва.

"Про це свідчать заяви американських посадовців, зокрема президента США, а також дії Центрального командування США", – зазначив він.

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