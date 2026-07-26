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ЗМІ: ізраїльський удар вбив у Газі високопоставленого співробітника служби безпеки ХАМАСу

Удару було завдано по автомобілю, який рухався через місто Дейр-ель-Балах у центральній частині смуги Гази.

ЗМІ: ізраїльський удар вбив у Газі високопоставленого співробітника служби безпеки ХАМАСу
Місто Газа, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок ізраїльського авіаудару, завданого в неділю по центральній частині смуги Гази, загинув високопоставлений офіцер палестинської служби внутрішньої безпеки, яку контролює ХАМАС, а також його супутник.

Як пише Reuters, про це повідомили медики та представники поліції. За їхніми даними, удар було завдано по автомобілю, який рухався через місто Дейр-ель-Балах у центральній частині смуги Гази.

За інформацією медиків і МВС Гази, загинули полковник Ваель аль-Ледаві, керівник служби внутрішньої безпеки в центральній частині анклаву, та майор Рамез Абу Зраїк.

Ізраїльські військові підтвердили, що завдали удару по бойовику ХАМАС, однак подробиць не розкривали. 

Протягом останніх місяців Ізраїль ліквідував десятки співробітників поліції, яку контролює ХАМАС, зокрема високопоставлених посадовців. Ізраїльська сторона стверджує, що багато з них одночасно були членами військового крила ХАМАС і становили безпосередню загрозу для Ізраїлю та його військових у Секторі Гази.

ХАМАС, зі свого боку, заявляє, що ізраїльські удари по поліцейських підрозділах і їхніх штабах спрямовані на те, щоб посіяти хаос і безлад в анклаві, а також є порушенням режиму припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, укладеного в жовтні за посередництва США.

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