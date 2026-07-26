Пляжі Нормандії, де у 1944 році висадилися союзники, внесли до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Пляжі висадки союзників у Нормандії (D-Day Landing Beaches) внесли до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Це рішення зобов’язує нас, зобов’язує нас зберегти це місце, зобов’язує нас захистити його, зобов’язує нас ще більше цінувати його та підвищувати його цінність", – заявив голова регіональної ради Нормандії Ерве Морен на 48-й сесії Комітету всесвітньої спадщини в Пусані (Південна Корея).

Отже, п’ять історичних ділянок французького узбережжя, що простягаються на понад 80 км берегової лінії між департаментами Манш і Кальвадос, куди 6 червня 1944 року під час Другої світової війни висадилися війська США, Великої Британії та Канади, отримали статус, який може сприяти розвитку місцевого туризму, а також зобов’язує державні органи працювати над збереженням цих місць.

Цей статус поширюється на всі п’ять основних секторів висадки – пляжі, що отримали кодові назви "Юта", Омаха, Голд, Джуно та Сорд, а також на скелю Пуент-дю-Ок і залишки штучної гавані Малберрі в Арроманш-ле-Бен.

Висадка союзників

У 2024 році відзначали 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії. Президент Франції Еммануель Макрон запросив щонайменше 25 іноземних лідерів, зокрема - тодішнього американського президента Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського. Захід також відвідали король Чарльз у супроводі королеви Камілли. Франція запросила і Росію на 80-ту річницю висадки у Нормандії, але без Путіна. Він був присутній на 70-річчі.

Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка відбулася 6 червня 1944 року і стала відомою як "День Д". Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.

Союзники висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.