У Нікополі внаслідок російського обстрілу постраждала шестирічна дитина, ще двох людей поранено в області

Унаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області постраждав 6-річний хлопчик.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
"Через ворожий обстріл постраждав 6-річний хлопчик. Його доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Стан дитини медики оцінюють як середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.
Також унаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння.
Також на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів двоє людей дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.
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