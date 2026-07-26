У Нікополі внаслідок російського обстрілу постраждала шестирічна дитина, ще двох людей поранено в області

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Унаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області постраждав 6-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Через ворожий обстріл постраждав 6-річний хлопчик. Його доправили до обласної лікарні у Дніпрі. Стан дитини медики оцінюють як середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

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Також унаслідок атаки сталася пожежа на території приватного домоволодіння.

Також на Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів двоє людей дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував три райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

У Кривому Розі понівечені торгівельний центр і приватна оселя. Постраждали жінки 39 і 63 років. Лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя, автівки.

У Синельниківському районі противник бив по Васильківській громаді. Понівечена інфраструктура.