Семеро мешканців Херсонщини поранені російськими атаками за минулу добу

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Упродовж минулої доби семеро мешканців Херсонської області отримали поранення через російські атаки. Під обстрілами перебували понад 30 населених пунктів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Станіслав, Урожайне, Новорайськ, Берислав, Біляївка, Кучерське, Борозенське, Миролюбівка, Степне, Раківка, Чорнобаївка, Костирка, Понятівка, Степанівка, Антонівка, Микільське, Велетенське, Томина Балка, Приозерне, Новодмитрівка, Нововоскресенське, Осокорівка, Благовіщенське, Дудчани, Михайлівка, Наддніпрянське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Токарівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 13 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарську споруду, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 12 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.