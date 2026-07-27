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Зеленський: Росія готує мобілізацію 300-500 тисяч осіб на кінець вересня – початок жовтня

Ще 30 000 військових збирається надіслати Північна Корея. 

Зеленський: Росія готує мобілізацію 300-500 тисяч осіб на кінець вересня – початок жовтня
окупанти
Фото: EPA/UPG

Владімір Путін не готовий зупиняти війну. Дані розвідки свідчать, що він готує мобілізацію на кінець вересня – початок жовтня, після виборів до державної думи, повідомив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News

Російський лідер боїться нарощувати мобілізацію відкрито, але все одно збирається мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб, повідомив Зеленський. Тому важливо вже зараз чинити перепони – як далекобійними ударами, так і новими санкціями.

«Якщо ми не принесемо йому проблем з логістикою, зброєю, паливом і якщо наші партнери не застосують тотальні санкції проти нього за агресію...» – перерахував він необхідні перепони для мобілізації.

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Мобілізація буде великою проблемою для України, визнав Володимир Зеленський. Російське суспільство, згідно з опитуваннями, не підтримує її, але при цьому підтримує Владіміра Путіна. 

«Він кине на поле бою погано підготовлених, а переважно – не підготовлених. Це означатиме великі втрати. Але це його вибір, робити це чи ні», – сказав український президент.

Він додав, що наближені до Путіна великі бізнесмени бачать проблеми з економікою. Але водночас оборонне виробництво, що годується за рахунок цієї війни, виступає проти миру. 

«Вони хочуть, щоб війна тривала», – додав президент. 

Він також сказав, що КНДР готується надіслати до Росії ще 30 000 військових, Іран надсилатиме балістичні та інші типи ракет, а Китай розпочав співпрацю з росіянами в технологіях.

Мобілізація у Росії

Восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію з наміром набрати ще 300 000 військових. Відтоді окремих хвиль мобілізації публічно не оголошували, але прихована мобілізація і постійне поповнення лав окупантів тривало усі ці роки.

Цього року, за інформацією розвідки, Кремль готується оголосити нову хвилю. 

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