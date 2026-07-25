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"Я не буду балотуватися в президенти України", – Усик

Олександр Усик посідає 5 місце серед потенційних кандидатів на посаду президента за результатами опитування групи "Рейтинг".

"Я не буду балотуватися в президенти України", – Усик
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Український боксер, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що не планує балотуватися на посаду президента України, попри те, що його прізвище фігурує у рейтингах потенційних кандидатів.

Про це він сказав в інтерв'ю пресслужбі футбольного клубу "Полісся", де обіймає посаду першого віцепрезидента.

Коментуючи результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", згідно з якими за нього на гіпотетичних президентських виборах готові проголосувати 5,9% респондентів, Усик висловив думку, що його підтримка могла б бути вищою.

"Якщо б у мене була така думка (балотуватися у президенти, - ред.), то, думаю, за мене б більше (людей, - ред.) проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України", – сказав боксер.

За результатами опитування групи "Рейтинг", Олександр Усик посідає п'яте місце серед потенційних кандидатів на посаду президента.

  • Згідно з дослідженням, ексміністр оборони Михайло Федоров і посол України в Великій Британії, ексголовком Валерій Залужний лідирують в рейтингу довіри серед опитаних групою "Рейтинг" українців. 
  • Найбільше довіряють Валерію Залужному (70%), Михайлу Федорову (65%), Кирилу Буданову (62%) і Володимиру Зеленському (59%).Олександру Усику висловили довіру 54% українців, тоді як Олександру Сирському – 23%, Петру Порошенку – 21%.
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