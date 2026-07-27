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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 22 мешканці.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків загинула 40-річна жінка, поранені 54-річний чоловік і 10-річний хлопчик. Гостру реакцію на стрес отримали 14 людей, зокрема 17-річна дівчина.

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У м. Ізюм поранено 60-річного чоловіка, гостра реакція на стрес – у 72-річної і 66-річної жінок. У м. Лозова зазнали гострої реакції на стрес 50-річна жінка і 29-річний чоловік, а у сел. Золочів зазнав вибухових поранень 23-річний чоловік.

Ворог атакував ракетою і БпЛА Шевченківський, Слобідський, Індустріальний, Основ’янський райони Харкова, активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети;

7 КАБ;

7 ФАБ 500;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

12 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони;

22 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджені автомобіль та 20 приватних будинків.

У Богодухівському районі пошкоджені адмінбудівля (с. Кленове), багатоквартирний та приватний будинок, господарчі споруди, навчальний заклад (с. Одноробівка), багатоквартирний будинок у с. Клинова-Новоселівка, приватний будинок в с. Цапівка, два приватні будинки, багатоквартирний будинок у с. Петрівка, приватний будинок, господарчі споруди у с. Лютівка, складське приміщення в с. Довжик.

У Ізюмі пошкоджено складське приміщення, приватний будинок, АЗС, 40 гаражів.

У с. Нова Козача Харківського району пошкоджено приватний будинок.

У Лозовій пошкоджено приватний будинок.

У с. Кам’яна Яруга Чугуївського району пошкоджено амбулаторію та 2 автомобілі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 66 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 47 889 людей.