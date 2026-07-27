ЦПД: російська гвардія готується до придушення можливих протестів після оголошення мобілізації

Гвардійці РФ додали до своїх правил положення про захист від “загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час”.

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Російська гвардія оновила правила цивільної оборони, вперше додавши до них положення про захист від “загроз під час мобілізації, воєнного стану та у воєнний час”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Такі кроки свідчать про завчасну підготовку силового апарату Кремля до придушення можливих масових протестів після оголошення мобілізації.

“Попри намагання приховати справжні масштаби проблем на фронті, системне оновлення законодавства та облаштування військових полігонів свідчать про підготовку до нової хвилі призову в рф”, – зазначили у ЦПД.