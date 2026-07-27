У російських регіонах поскаржилися на атаку дронів в ніч на 27 липня.

Як визначило видання Astra, над Ростовським морським торговим портом після атаки піднімається дим. Вночі жителі цього регіону повідомляли про вибухи та пожежі.

Аналіз ASTRA кадрів від очевидців підтвердив дим у районі четвертого вантажного району порту.

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Влада заявляє, що в Ростові через атаки дронів загинули двоє, п'ятеро поранені, і пошкоджена зокрема багатоповерхівка. Цей будинок розташований за 1,5 км від Ростовського морського торговельного порту. Також скаржаться на пожежі у різних локаціях.

Фото: Astra Пожежі у Ростові

Ростовський морський торговельний порт (АТ «Ростовський порт») є універсальним перевантажувальним комплексом.

Порт є морським, попри розташування на річці Дон, оскільки входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Він приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття державного кордону для міжнародних рейсів. З порту кораблі прямують до країн Чорноморського та Середземноморського басейнів.

АТ «Ростовський порт» має в своєму розпорядженні чотири вантажні райони: вул. Берегова, 30; Лівобережна, 17 (Аксайський район); вул. Шосейна, 49А; вул. 1-а Лугова, 42А.

Також у Білгороді поскаржилися на нічну атаку. Там, згідно з заявами, поранені 12 людей.