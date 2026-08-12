Головне за середу, 12 серпня: 185 бойових зіткнень, підсумки наступу на Олександрівському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 185 бойових зіткнень, ворожі обстріли, напад на військовослужбовців ТЦК на Волині. Яким запам’ятається 1631-й день повномасштабної війни.

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Упродовж січня–серпня 2026 року українські військові провели наступальну операцію на Олександрівському напрямку, під час якої звільнили 745 квадратних кілометрів території та повернули під контроль України 26 населених пунктів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, до операції були залучені підрозділи Десантно-штурмових військ та інших складових Сил оборони.

Президент повідомив, що українські військові повернули під контроль території Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

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Результати операції та подальші кроки Президент обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, начальником Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скибюком та командувачем ДШВ ЗСУ Олегом Апостолом.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 серпня на фронті від початку доби відбулося 185 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському та Слов'янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 серпня – в новині.

Унаслідок російської атаки по Запорізькому району одна людина загинула, ще одна поранена. Житловий будинок зруйновано.

"Вранці російські військові завдали удару по приватному домоволодінню. Житловий будинок зруйновано, виникла пожежа в господарській споруді. Ударною хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", – повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок атаки загинув 76-річний чоловік, 74-річна жінка дістала поранення.

У Києві і області є ушкодження внаслідок російської дронової атаки, здійсненої в кілька хвиль.

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У Броварському районі ушкоджено склад. Станом на 16:30 ліквідація наслідків на одній локації тривала, розповіли в ДСНС. Згодом ліквідували й другу пожежу. За уточненою інформацією, поранена одна людина.

«Роботу рятувальників ускладнюють постійні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу особовий склад вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою – повертатися до роботи», – зазначили в ДСНС.

Близько 13:00 ППО працювала в столиці.

Пізніше мер Віталій Кличко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння дрона ушкоджено нежитлове приміщення. За даними Київської міської військової адміністрації, в Деснянському районі постраждала будівля поліклініки.

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції в Укрінформі.

ООН задокументувало 129 випадків страти українських військовополонених на початку їхнього перебування в полоні.

Ще 48 українських військовополонених померли внаслідок катувань, ненадання медичної допомоги або інших нелюдських умов утримання.

Також Лубінець повідомив, що Україна окремо працює з Росією над поверненням із полону 28 українських журналістів та представників журналістської спільноти.

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12 серпня у Нововолинську Волинської області під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців Володимирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Оперативне командування "Захід".

Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини. Його госпіталізували, наразі стан оцінюється як важкий. Другий військовослужбовець отримав ушкодження руки.

В ОК "Захід" зазначили, що військовослужбовці, які входили до групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До служби в ТЦК та СП їх перевели за станом здоров’я.

Нападника працівники поліції затримали.

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