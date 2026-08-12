Від початку доби на фронті відбулося 185 бойових зіткнень

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському та Слов'янському напрямках.

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Від початку доби 12 серпня на фронті відбулося 185 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог здійснив 56 авіаційних ударів із застосуванням 183 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6597 дронів-камікадзе та здійснив 1982 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулося три боєзіткнення, ворог завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 36 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів зокрема, три - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Вільхуватка й Колодязне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога у бік Новоплатонівки.

Три спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Новоселівки та у бік Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Закітне, Крива Лука та в бік Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Федорівки Другої та в бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 17 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік населених пунктів Довга Балка, Торецьке. Одне боєзіткнення триває.

Двадцять чотири атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Іванівка, Новий Донбас, Світле, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення досі триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупантів, 13 - поранено; знищено одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки та 20 укриттів особового складу противника. Пошкоджено один танк, одну реактивну систему залпового вогню, п’ять артилерійських систем, три пункти управління БпЛА, дві одиниці автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки, а також 93 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 308 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Рівне, Верхня Терса, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у напрямках Новояковлівки та Приморського.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.