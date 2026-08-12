Хмара: українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії

За його словами, посилення deep strike по Росії — один із ключових пріоритетів.

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Очільник Міноборони України Євгеній Хмара анонсував ще складніші українські операції, після удару по Новоросійську.

Про це йдеться на сторінці Міноборони в Telegram.

"Ми вимкнемо російську військову машину — знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України", - заявив Хмара.

Він зазначив що операція по Новоросійську стала унікальною і Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження.

Євгеній Хмара заявив, що посилення deep strike по Росії — один із ключових пріоритетів.

"Сьогодні на нараді під головуванням Президента визначили подальші спільні кроки. Українські операції ставатимуть дедалі складнішими для протидії. Українська зброя буде ставати тільки масовішою. Удари — точнішими. росія буде палати", - йдеться в заяві.