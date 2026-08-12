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ЦПД: в російському Міноборони відзвітували про захоплення неіснуючого українського села

Йдеться про населений пункт Щербаківка на Харківщині.

ЦПД: в російському Міноборони відзвітували про захоплення неіснуючого українського села
Фото: ЦПД

В Міноборони Росії відзвітували про захоплення неіснуючого українського села.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Пропагандистські ресурси РФ поширюють заяву російського Міноборони про захоплення села Щербаківка на Харківщині.

Як зазначили в ЦПД, село Щербаківка, про яке йдеться, було ліквідовано ще в 1997 році, оскільки на той момент у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує.

"генштаб та міноборони рф раніше неодноразово офіційно доповідали про взяття тих чи інших українських населених пунктів, що не відповідало дійсності. Так, очільник російського генштабу валерій герасімов неодноразово заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, які росіяни не контролюють", - йдеться в повідомленні.

  • Центр протидії дезінформації проаналізував понад 94 тисячі публікацій із майже 24 тисяч джерел та визначив чотири основні деструктивні наративи, які Росія поширює щодо військовополонених, обмінів та зниклих безвісти.
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