Україна веде переговори з РФ щодо звільнення 28 українських журналістів

Україна окремо працює з Росією над поверненням із полону 28 українських журналістів та представників журналістської спільноти.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, пише "Укрінформ".

"Так, ми ведемо перемовини. По різних категоріях цивільних заручників, у тому числі окремий список журналістів і представників журналістської спільноти у нас в роботі", – сказав Лубінець.

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Він зазначив, що деталі переговорів, зокрема інформація про те, кого пропонують Україна чи Росія, не розголошуються.

"Ми маємо отримати результат – повернути кожного. Якщо ми будемо коментувати кожний свій крок, вести перемовини саме через медіа, тоді точно не буде результату", – наголосив омбудсмен.

За словами Лубінця, Росія не робила гуманітарних кроків назустріч Україні у питаннях обміну військовополоненими та повернення цивільних.

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"Ніколи російська сторона, ніколи не робила жодного гуманітарного кроку, ніколи. Коли Україна повертає своїх громадян, це означає, що щось було зроблено для російської сторони", – заявив він.

Лубінець також повідомив, що переговорний процес щодо повернення українців не зупинений. За його словами, між сторонами триває робоча комунікація, однак російська сторона, на його думку, постійно затягує проведення переговорів та обмінів.

"Свідомо, кожного дня ми пропонуємо зробити обмін", – додав омбудсмен.