Лубінець: в Оленівці були вбиті українські військовополонені, яких верифікував МКЧХ

В Оленівці були вбиті українські військовополонені, які мали офіційний статус військовополонених та були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, у ніч із 28 на 29 липня 2022 року загинули щонайменше 53 українські захисники. Ще близько 130 військовополонених отримали поранення.
Лубінець наголосив, що Росія як держава, яка утримувала українських військовополонених, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права несла відповідальність за їхнє життя, здоров’я та безпеку.
"Натомість Росія здійснила публічну страту людей, яких зобов’язана була захищати", – заявив омбудсман.
- У російському полоні досі залишаються 46 українських військовополонених, які дістали поранення під час теракту в колонії в окупованій Оленівці у липні 2022 року.