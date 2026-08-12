ЦПД: Путін погрожує демократичним країнам ескалацією та захопленням іноземних суден ЄС

Російський диктатор Владімір Путін під час виступу на навчаннях Тихоокеанського флоту РФ озвучив нові погрози на адресу демократичних країн та вкотре дав зрозуміти, що не планує завершувати війну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Путін заявив, що НАТО нібито "просочується в Тихоокеанський регіон", що, за його словами, становить загрозу для Росії. Також він зробив заяви, які можуть свідчити про готовність Кремля до подальшої ескалації у відносинах із Японією.

Окремо російський диктатор пригрозив країнам Євросоюзу захопленням торгових суден по всьому світу у відповідь на затримання суден, пов’язаних із російським "тіньовим флотом", який Москва використовує для обходу санкцій.

У ЦПД зазначають, що такі заяви свідчать про намір Кремля продовжувати агресивну політику, залякувати інші держави та посилювати ескалацію.

У Центрі наголосили, що відповіддю на таку політику має бути посилення тиску на Росію, зокрема санкційного, щоб обмежити можливості Кремля продовжувати війну.