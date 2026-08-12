Reuters: Орський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

Орський НПЗ розташований приблизно за 1900 км від кордону з Україною.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російський нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" припинив переробку нафти у вівторок, 11 серпня, після пожежі, яка сталася внаслідок атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі, передає Укрінформ.

Зазначається, що дрони атакували НПЗ, розташований приблизно за 1900 км від кордону з Україною. Факт атаки підтвердили українські військові.

Реклама

За словами джерел Reuters, внаслідок удару були пошкоджені деякі установки нафтопереробного заводу. Компанія Forteinvest, яка володіє підприємством, не відповіла на запит агентства щодо коментаря.

Читайте також Сили оборони України уразили НПЗ в Орську

Номінальна потужність "Орськнафтооргсинтезу" становить 5,76 млн тонн нафти на рік, або близько 115,2 тисячі барелів на добу.

За даними джерел, у 2024 році завод переробив 4,2 млн тонн сирої нафти. Підприємство виробило 1,8 млн тонн дизельного пального, 600 тисяч тонн бензину, 500 тисяч тонн бітуму та 200 тисяч тонн мазуту.