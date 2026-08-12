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Reuters: Орський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів

Орський НПЗ розташований приблизно за 1900 км від кордону з Україною.

Reuters: Орський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів
Фото: Генштаб

Російський нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" припинив переробку нафти у вівторок, 11 серпня, після пожежі, яка сталася внаслідок атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі, передає Укрінформ.

Зазначається, що дрони атакували НПЗ, розташований приблизно за 1900 км від кордону з Україною. Факт атаки підтвердили українські військові.

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За словами джерел Reuters, внаслідок удару були пошкоджені деякі установки нафтопереробного заводу. Компанія Forteinvest, яка володіє підприємством, не відповіла на запит агентства щодо коментаря.

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Номінальна потужність "Орськнафтооргсинтезу" становить 5,76 млн тонн нафти на рік, або близько 115,2 тисячі барелів на добу.

За даними джерел, у 2024 році завод переробив 4,2 млн тонн сирої нафти. Підприємство виробило 1,8 млн тонн дизельного пального, 600 тисяч тонн бензину, 500 тисяч тонн бітуму та 200 тисяч тонн мазуту.

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