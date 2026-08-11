Сили оборони України уразили НПЗ в Орську

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Сили оборони в ніч на 11 серпня атакували нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбурзькій області Росії, повідомили в Генштабі. Це один з найбільших НПЗ країни-агресора.

Завод є важливим для паливно-енергетичного комплексу Росії. Його потужність – до 6 млн тонн нафти на рік.

«Зафіксовано пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються», – йдеться у повідомленні.

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Орський НПЗ виготовляє бензини, дизельне і авіаційне паливо, бітум, мазут й інші нафтопродукти.

ASTRA пише, що цей НПЗ забезпечував Урал і Поволжжя. Частину продукції експортували.

НПЗ вже зазнавав атак у минулому році та цього квітня.