У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
​Або непрофесійність, або умисел: українські дипломати про заяву Валерія Залужного щодо НАТО
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Бровді підтвердив атаку на Wildberries у Воронежі та ворожі цілі на окупованій території

Зокрема, під ударом був суховантаж тіньового флоту в Чорному морі. 

Бровді підтвердив атаку на Wildberries у Воронежі та ворожі цілі на окупованій території
Пожежа в Воронежі
Фото: ASTRA

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив атаку на логістичний хаб Wildberries у Воронежі. Хаб «згорів на роботі», повідомив він у Facebook. 

Також під ударом перебували ворожі енергетичні та військові об'єкти на окупованій території. 

«Впольовано всього одненьку лохань-суховантаж тіньового флоту у Чорному морі, знищено ЗРК “Бук М3”, били склади МТЗ, склад БП, енерговузли у Бердянську, Маріуполі та інші н.п. та цілі», – повідомив Бровді. 

Реклама

За його інформацію, після попередніх ударів триває гасіння НПЗ в Орську. Цей нафтопереробний завод забезпечує пальним значну частину Уралу.

Що відомо про атаку на Росію 11 серпня?

У Воронежі під ударом перебувало приміщення російського маркетплейсу Wildberries, який використовують, зокрема, для доставки деталей для озброєння. Місцева влада заявила про одного загиблого і двох поранених, писав канал ASTRA. Вогонь охопив декілька різних об'єктів: на 16 000 і 20 000 квадратних метрів.

Також понад 300 дронів намагалися атакувати Москву. Влада повідомила про відбиття атаки. Дрони били й по Орську. OSINT-аналіз ASTRA свідчить, що ціллю міг бути один з найбільших НПЗ Росії – «Орскнефтеоргсинтез». 

Атаки по Wildberries тривають з середини липня. Станом на початок серпня вражено було 12 з 25 складів, писав Віктор Кевлюк у матеріалі «Чому Сили оборони методично палять склади Wildberries». Кирило Данильченко пояснював, що удари по цих об'єктах мають одразу три виміри: економічний, політичний та соціальний: 

«Склади російського маркетплейса – це не просто квадратні метри. Це робочі місця десятків тисяч людей, застраховані на мільярди активи, вузол сірих схем й експорту товарів подвійного призначення, а також предмет відкритої війни кремлівських кланів». 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies