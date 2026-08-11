Бровді підтвердив атаку на Wildberries у Воронежі та ворожі цілі на окупованій території

Зокрема, під ударом був суховантаж тіньового флоту в Чорному морі.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив атаку на логістичний хаб Wildberries у Воронежі. Хаб «згорів на роботі», повідомив він у Facebook.

Також під ударом перебували ворожі енергетичні та військові об'єкти на окупованій території.

«Впольовано всього одненьку лохань-суховантаж тіньового флоту у Чорному морі, знищено ЗРК “Бук М3”, били склади МТЗ, склад БП, енерговузли у Бердянську, Маріуполі та інші н.п. та цілі», – повідомив Бровді.

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За його інформацію, після попередніх ударів триває гасіння НПЗ в Орську. Цей нафтопереробний завод забезпечує пальним значну частину Уралу.

Що відомо про атаку на Росію 11 серпня?

У Воронежі під ударом перебувало приміщення російського маркетплейсу Wildberries, який використовують, зокрема, для доставки деталей для озброєння. Місцева влада заявила про одного загиблого і двох поранених, писав канал ASTRA. Вогонь охопив декілька різних об'єктів: на 16 000 і 20 000 квадратних метрів.

Також понад 300 дронів намагалися атакувати Москву. Влада повідомила про відбиття атаки. Дрони били й по Орську. OSINT-аналіз ASTRA свідчить, що ціллю міг бути один з найбільших НПЗ Росії – «Орскнефтеоргсинтез».

Атаки по Wildberries тривають з середини липня. Станом на початок серпня вражено було 12 з 25 складів, писав Віктор Кевлюк у матеріалі «Чому Сили оборони методично палять склади Wildberries». Кирило Данильченко пояснював, що удари по цих об'єктах мають одразу три виміри: економічний, політичний та соціальний:

«Склади російського маркетплейса – це не просто квадратні метри. Це робочі місця десятків тисяч людей, застраховані на мільярди активи, вузол сірих схем й експорту товарів подвійного призначення, а також предмет відкритої війни кремлівських кланів».