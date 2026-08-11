У Запоріжжі і області внаслідок російських атак загинули шість людей, більше 50 постраждали

Надійшло більше 300 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

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Внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули шестеро людей, ще 52 дістали поранень. Загалом упродовж доби росіяни завдали 938 ударів по 58 населених пунктах області, а також спрямували 10 ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Росіяни здійснили 23 авіаційні удари по Запоріжжю, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Тернуватому, Вільнянці, Розумівці, Новому Полю, Барвінівці, Самійлівці, Заливному, Єгорівці, Свободі.

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651 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Комишуваху, Новомиколаївку, Мар’ївку, Юрківку, Червонодніпровку, Річне, Григорівку, Веселянку, Запорожець, Запасне, Лежене, Канівське, Криничне, Новосолоне, Широке, Ясну Поляну, Зарівку, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Плавні, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Білогір’я, Чарівне, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Долинку, Копані, Лугівське, Рівне, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве.

Також зафіксовано 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Степногірську, Лук’янівському, Малій Токмачці, Чарівному, Копанях.

247 артударів прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Рівному, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Надійшло 341 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Федоров також уточнив, що внаслідок нічної атаки в Запоріжжі загинули шість людей, 20 - поранені. Медики діагностували постраждалим вибухові травми, контузії, уламкові поранення та переломи. Стан трьох чоловіків лікарі оцінюють, як важкий. Двоє людей після отримання меддопомоги лікуються вдома.

Росіяни завдали по місту масовано-комбінований удар ракетами та керованими авіабомбами. В результаті пошкоджені чотири багатоквартирних будинки та нежитлові будівлі.

Усім постраждалим надається допомога.