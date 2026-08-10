Росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Херсона

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Росіяни вдарили КАБами по критичній інфраструктурі Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок авіаударів по всьому місту є перебої з електро- та водопостачанням. Частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.

"Фахівці вивчають масштаби руйнувань та обсяги аварійно-відновлювальних робіт", - зазначив Шанько.

Інформації про постраждалих немає.