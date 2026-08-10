Росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Херсона

Росіяни вдарили КАБами по критичній інфраструктурі Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Внаслідок авіаударів по всьому місту є перебої з електро- та водопостачанням. Частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.
"Фахівці вивчають масштаби руйнувань та обсяги аварійно-відновлювальних робіт", - зазначив Шанько.
Інформації про постраждалих немає.
- Вранці 10 серпня російська армія вдарила дроном по таксі в Корабельному районі Херсона. Загинув чоловік.