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Росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Херсона

Частково знеструмлені три райони міста.

Росіяни завдали авіаудару по критичній інфраструктурі Херсона
Фото: nikvesti.com

Росіяни вдарили КАБами по критичній інфраструктурі Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок авіаударів по всьому місту є перебої з електро- та водопостачанням. Частково знеструмлені Центральний, Дніпровський та Корабельний райони Херсона.

"Фахівці вивчають масштаби руйнувань та обсяги аварійно-відновлювальних робіт", - зазначив Шанько.

Інформації про постраждалих немає.

  • Вранці 10 серпня російська армія вдарила дроном по таксі в Корабельному районі Херсона. Загинув чоловік. 
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