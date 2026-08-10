Генштаб: 170 боїв відбулось на фронті від початку доби

Найгарячіше на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 10 серпня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00, ворог завдав 59 авіаційних ударів, скинув 180 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6343 дрони-камікадзе та здійснив 1909 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив одну атаку, яка наразі триває. Водночас окупанти здійснили 46 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Реклама

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці та Лиману.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Новоплатонівка.

П'ятнадцять спроб загарбників просунутися зафіксовано на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Лиман, Діброва, Дронівка, Крива Лука та Закітне; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників іти вперед поблизу Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Торського та Миколайпілля.

Усього 20 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Світле, Білицьке, Новоолександрівка, Василівка, Котлине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка, Молодецьке та Новоплатонівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 34 окупанти та 23 — поранено; знищено три одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 335 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Реклама

Чотири атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Калинівського, Данилівки, Єгорівки та Рибного.

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Рівне, Гірке та Чарівне; три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Новоселівки, Зарічного та Новояковлівки; ще два боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.