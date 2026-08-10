Мінекономіки: Шкода довкіллю від російської агресії за тиждень зросла майже на 110 млрд грн

Найбільшу частку цієї суми становить шкода від забруднення та засмічення земель.

З 31 липня по 7 серпня загальна сума збитків, завданих українському довкіллю через російську збройну агресію, зросла майже на 110 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані щотижневого звіту Державної екологічної інспекції України, передає Мінекономіки.

Найбільшу частку цієї суми становить шкода від забруднення та засмічення земель — понад 101 мільярд гривень. З них левову частку становить безпосереднє засмічення територій, а решта припадає на забруднення ґрунтів.

Крім того, окупанти завдали збитків об'єктам природно-заповідного фонду на понад 8,6 мільярда гривень. Шкода від забруднення атмосферного повітря зросла більш ніж на 155 мільйонів гривень, переважно через лісові пожежі, знищення насаджень, горіння нафти, газу та інших об'єктів.