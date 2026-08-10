Міненерго: у липні Фонд підтримки енергетики України отримав 180 млн євро від партнерів

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення та посилення енергоінфраструктури.

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У липні Фонд підтримки енергетики України отримав 180 млн євро грантових внесків від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Кошти спрямують на закупівлю обладнання для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомило Міненергетики України.

За рахунок Фонду у липні підписали контракти на постачання критично необхідного обладнання на 78,4 млн євро.

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Ідеться про силові трансформатори, високовольтне обладнання, системи керування та релейного захисту, резервні джерела живлення, кабельну продукцію, спеціалізовану техніку, матеріали та комплектуючі.

Це обладнання використовуватимуть для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергетичної інфраструктури.

У липні українські енергетичні компанії отримали обладнання, придбане через Фонд за раніше укладеними контрактами, на суму 29,4 млн євро. Воно необхідне для підтримки стабільної роботи енергосистеми, її відновлення та підвищення надійності.

Загалом від початку роботи Фонду до нього вже надійшло майже 2,12 млрд євро грантових коштів. Допомогу надали 39 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та три міжнародні організації.