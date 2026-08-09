Минулої п’ятниці, 7 серпня російська атака знищила у Дніпрі гуманітарний склад ВООЗ.

Про це повідомив гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреєсус на соціальній платформі X.

Жертв чи постраждалих після атаки не було.

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Співробітник ВООЗ та водії були на складі у день атаки – перед ударом, допомагаючи евакуювати вантажі.

На складі зберігалися гуманітарні медичні товари, призначені для медичних установ на передовій фронту. Команді вдалося евакуювати 130 з майже 300 піддонів та залишити територію ще до обстрілу.

“Я не можу не сказати: напади на медичні заклади ПОВИННІ ПРИПИНИТИСЯ. Інакше люди позбавлені медичної допомоги, яка рятує життя. Навіть у війнах є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров'я має бути захищене!”, – заявив Аданом Гебреєсус.

Last Friday, the @WHO humanitarian warehouse in Dnipro, #Ukraine, was struck and destroyed.



At this time, no casualties have been reported. A WHO staff member and drivers had been on site earlier in the day supporting the evacuation of supplies. The team had succeeded in… pic.twitter.com/m1sRnJTsXc — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 9, 2026

За липень росіяни тричі атакували об'єкти місії Червоного Хреста в Україні. Згоріло 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень.