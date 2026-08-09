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Російська атака знищила у Дніпрі гуманітарний склад ВООЗ

Вдалося врятувати менше половину палет з медичними товарами.

Російська атака знищила у Дніпрі гуманітарний склад ВООЗ
Тедрос Аданом Гебреєсус
Фото: EPA/UPG

Минулої п’ятниці, 7 серпня російська атака знищила у Дніпрі гуманітарний склад ВООЗ.

Про це повідомив гендиректор організації Тедрос Аданом Гебреєсус на соціальній платформі X.

Жертв чи постраждалих після атаки не було. 

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Співробітник ВООЗ та водії були на складі у день атаки – перед ударом, допомагаючи евакуювати вантажі. 

На складі зберігалися гуманітарні медичні товари, призначені для медичних установ на передовій фронту. Команді вдалося евакуювати 130 з майже 300 піддонів та залишити територію ще до обстрілу.

“Я не можу не сказати: напади на медичні заклади ПОВИННІ ПРИПИНИТИСЯ. Інакше люди позбавлені медичної допомоги, яка рятує життя. Навіть у війнах є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров'я має бути захищене!”, – заявив Аданом Гебреєсус.

За липень росіяни тричі атакували об'єкти місії Червоного Хреста в Україні. Згоріло 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання для лікарень.

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