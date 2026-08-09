У Красносільському та Чарівному також заборонять в’їзд родинам із дітьми.

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Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення включити Красносільське та Чарівне Борозенської громади до переліку територій, з яких проводиться обов’язкова евакуація населення.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рішення прийняли через загострення безпекової ситуації. Обидва села перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді значно розширилася.

Також у Красносільському та Чарівному заборонять в’їзд родинам із дітьми.