Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення включити Красносільське та Чарівне Борозенської громади до переліку територій, з яких проводиться обов’язкова евакуація населення.
Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рішення прийняли через загострення безпекової ситуації. Обидва села перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді значно розширилася.
Також у Красносільському та Чарівному заборонять в’їзд родинам із дітьми.
- З липня обов'язкова евакуація поширюється на населені пункти Хрещенівського старостинського округу, село Чарівне, селище Зеленівка, а також мікрорайон «Текстильний» у Херсоні та окремі вулиці Центрального, Корабельного і Дніпровського районів міста, зокрема Університетську, Театральну, Білоруську, Комунальну та прилеглі вулиці й провулки у напрямку річок Кошова та Дніпро.