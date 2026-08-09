Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
В Охматдиті «коридором пошани» провели пацієнта, який став посмертним донором
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Херсонщині оголосили обов’язкову евакуацію з двох сіл

У Красносільському та Чарівному також заборонять в’їзд родинам із дітьми.

На Херсонщині оголосили обов’язкову евакуацію з двох сіл
Олександр Прокудін
Фото: Телеграм-канал Олександра Прокудіна

Рада оборони Херсонщини ухвалила рішення включити Красносільське та Чарівне Борозенської громади до переліку територій, з яких проводиться обов’язкова евакуація населення.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рішення прийняли через загострення безпекової ситуації. Обидва села перебувають під щоденними російськими обстрілами, а географія атак у громаді значно розширилася.

Також у Красносільському та Чарівному заборонять в’їзд родинам із дітьми.

  • З липня обов'язкова евакуація поширюється на населені пункти Хрещенівського старостинського округу, село Чарівне, селище Зеленівка, а також мікрорайон «Текстильний» у Херсоні та окремі вулиці Центрального, Корабельного і Дніпровського районів міста, зокрема Університетську, Театральну, Білоруську, Комунальну та прилеглі вулиці й провулки у напрямку річок Кошова та Дніпро.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies