Розвідка: Споживчі настрої росіян впали до найнижчого рівня з 2022 року

34% росіян вважають нинішній час невдалим для накопичень, а лише 26% дотримуються протилежної думки.

Споживчі настрої населення Росії продовжують погіршуватися. Індекс споживчих настроїв знизився до 89,5 пункту — найнижчого показника з травня 2022 року.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, частка росіян, які мають можливість відкладати кошти, скоротилася на 6,5% — до 47,9%. Водночас 34% громадян вважають нинішній час невдалим для накопичень, а лише 26% дотримуються протилежної думки. Такі показники є найгіршими за останні два з половиною роки.

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Про зниження довіри до економічної ситуації свідчить і поведінка вкладників. У червні росіяни забрали з банківських депозитів 0,5 трлн рублів, тоді як нові вклади становили лише 0,2 трлн рублів. За оцінками експертів, у першому кварталі реальні заощадження населення скоротилися на 32,1%.

Економічні проблеми також змінюють споживчу поведінку росіян. Населення дедалі частіше обирає вживані товари замість нових.

Зокрема, у першому півріччі витрати росіян на придбання вживаних автомобілів зросли на 13%. Нині на один новий автомобіль у РФ припадає майже п’ять уживаних. Частка автомобілів віком до п’яти років за рік скоротилася з 30% до 25%, тоді як частка машин старше десяти років зросла до 41%.

У розвідці зазначають, що на настрої населення також впливають побоювання щодо можливої нової хвилі мобілізації. На тлі продовження війни проти України частина росіян розглядає можливість виїзду з країни.

Зокрема, за останні три місяці вартість оренди житла у Вірменії зросла на 30% через підвищений попит з боку громадян РФ.

У Службі зовнішньої розвідки України пов’язують погіршення споживчих настроїв із війною проти України, міжнародними санкціями, переорієнтацією російської економіки на військові потреби та зниженням реальних доходів населення.