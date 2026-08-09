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Росія блокує GPS у Балтійському морі через побоювання атак українських БпЛА, – Бескрестнов

Через це російські судна втрачають можливість орієнтуватись в морі, а морякам доводиться вигадувати, як протидіяти РЕБ.

Росія блокує GPS у Балтійському морі через побоювання атак українських БпЛА, – Бескрестнов
Ілюстративне фото
Фото: Lehtikuva

Росія застосовує засоби радіоелектронної боротьби для блокування сигналу GPS у Балтійському морі, побоюючись атак українських безпілотників. Через це російські судна можуть втрачати можливість повноцінно орієнтуватися в морі.

Про це повідомив у Telegram радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, російські цивільні моряки намагаються самостійно протидіяти роботі засобів РЕБ. Зокрема, вони використовують підручні засоби для захисту від перешкод.

 «Але авторських прав на відро вони не отримають, тому що ми все це пройшли, починаючи з 2022 року. Відра, каструлі, сітки, ями, фольга, заклинання та інше», – зауважив радник президента.

  • Таким чином Росія провокує країни Північноатлантичного альянсу, впевнені у Міноборони Польщі, та перевіряє готовність НАТО відреагувати на бойові дії.

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