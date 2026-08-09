Через це російські судна втрачають можливість орієнтуватись в морі, а морякам доводиться вигадувати, як протидіяти РЕБ.

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Росія застосовує засоби радіоелектронної боротьби для блокування сигналу GPS у Балтійському морі, побоюючись атак українських безпілотників. Через це російські судна можуть втрачати можливість повноцінно орієнтуватися в морі.

Про це повідомив у Telegram радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

За його словами, російські цивільні моряки намагаються самостійно протидіяти роботі засобів РЕБ. Зокрема, вони використовують підручні засоби для захисту від перешкод.

«Але авторських прав на відро вони не отримають, тому що ми все це пройшли, починаючи з 2022 року. Відра, каструлі, сітки, ями, фольга, заклинання та інше», – зауважив радник президента.

Винищувачі країн НАТО регулярно перехоплюють російські літаки над Балтійським морем. Востаннє двоє польських винищувачів перехопили російський літак-розвідник Іл-20М 4 серпня. Це сталось за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін.