Туреччина запропонувала Росії та Україні мораторій на атаки в Чорному морі

Туреччина закликала Росію та Україну домовитися про мораторій на атаки в Чорному морі, зокрема на удари по торговельних суднах. Відповідну пропозицію Анкара вже передала російській стороні.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю Anadolu.
З такою ініціативою, каже Фідан, раніше виступила Україна.
«Ми закликали обидві сторони створити механізм для оголошення мораторію з цього питання. В українців уже була відповідна пропозиція. Ми передали її нашим російським колегам і чекаємо на відповідь», – пояснив міністр.
Ситуація в Чорному морі викликає в Анкари особливе занепокоєння, адже серед суден, які зазнають атак, є ті, що належать Туреччині, ходять під турецьким прапором або мають громадян Туреччини серед членів екіпажу.
Водночас глава турецького МЗС вважає, що поки Київ і Москва не готові до взаємних поступок, бойові дії триватимуть і можуть посилюватися.
Що передувало
- Туреччина обмежила рух торговельних суден до Чорного моря. Уряд ухвалив таке рішення через занепокоєння збільшенням російських та українських атак на кораблі в регіоні.
- Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що група членів екіпажу, серед яких є громадяни країни, зазнала поранень внаслідок атак дронів на два турецькі судна.