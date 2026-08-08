Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
ГоловнаСвіт

Туреччина запропонувала Росії та Україні мораторій на атаки в Чорному морі

Офіційна Анкара вже передала свою пропозицію Москві.

Туреччина запропонувала Росії та Україні мораторій на атаки в Чорному морі
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Фото: EPA/UPG

Туреччина закликала Росію та Україну домовитися про мораторій на атаки в Чорному морі, зокрема на удари по торговельних суднах.  Відповідну пропозицію Анкара вже передала російській стороні.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю Anadolu.

З такою ініціативою, каже Фідан, раніше виступила Україна.

«Ми закликали обидві сторони створити механізм для оголошення мораторію з цього питання. В українців уже була відповідна пропозиція. Ми передали її нашим російським колегам і чекаємо на відповідь», – пояснив міністр.

Ситуація в Чорному морі викликає в Анкари особливе занепокоєння, адже серед суден, які зазнають атак, є ті, що належать Туреччині, ходять під турецьким прапором або мають громадян Туреччини серед членів екіпажу.

Водночас глава турецького МЗС вважає, що поки Київ і Москва не готові до взаємних поступок, бойові дії триватимуть і можуть посилюватися. 

Що передувало

  • Туреччина обмежила рух торговельних суден до Чорного моря. Уряд ухвалив таке рішення через занепокоєння збільшенням російських та українських атак на кораблі в регіоні.
  • Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що група членів екіпажу, серед яких є громадяни країни, зазнала поранень внаслідок атак дронів на два турецькі судна. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies