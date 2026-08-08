Туреччина запропонувала Росії та Україні мораторій на атаки в Чорному морі

Офіційна Анкара вже передала свою пропозицію Москві.

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Туреччина закликала Росію та Україну домовитися про мораторій на атаки в Чорному морі, зокрема на удари по торговельних суднах. Відповідну пропозицію Анкара вже передала російській стороні.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю Anadolu.

З такою ініціативою, каже Фідан, раніше виступила Україна.

«Ми закликали обидві сторони створити механізм для оголошення мораторію з цього питання. В українців уже була відповідна пропозиція. Ми передали її нашим російським колегам і чекаємо на відповідь», – пояснив міністр.

Ситуація в Чорному морі викликає в Анкари особливе занепокоєння, адже серед суден, які зазнають атак, є ті, що належать Туреччині, ходять під турецьким прапором або мають громадян Туреччини серед членів екіпажу.

Водночас глава турецького МЗС вважає, що поки Київ і Москва не готові до взаємних поступок, бойові дії триватимуть і можуть посилюватися.

Що передувало