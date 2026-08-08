Іран заявляє про наближення угоди щодо Ормузької протоки, але висуває умови США

Іран заявив, що дуже близький до укладення угоди з Оманом щодо нового маршруту морського транзиту в Ормузькій протоці.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зазначив, що переговорники вже завершують узгодження тимчасових смуг для суден, які заходять у Перську затоку й виходять із неї, передає Bloomberg.

Водночас він застеріг, що домовленість не приведе до негайного відновлення руху. За його словами, відкриття протоки залежить від інших умов, зокрема, від компенсації з боку США за порушення червневої Ісламабадської угоди.

Поки невідомо, як Вашингтон відреагує на фінальні домовленості. Президент США Дональд Трамп місяцями наполягав на безперешкодному відновленні судноплавства і погрожував новими ударами по Ірану. Також США тримають морську блокаду іранських портів.

Тим часом ціни на нафту коливаються, а марка Brent зупинилася на позначці понад 83 долари за барель. Трейдери очікують на можливе повернення мільйонів барелів нафти із Перської затоки. Рух через протоку залишається переважно перекритим, хоча окремі судна продовжують рейси за підтримки американських військових, часто вимикаючи транспондери для безпеки.

Для остаточного набрання чинності угоду має схвалити верховний лідер Ірану Моштаба Хаменеї, однак інформації про його рішення поки немає. Додатково ситуацію в регіоні загострюють зіткнення в Ємені, де урядові сили провели військову операцію проти хуситів у відповідь на їхні останні атаки.