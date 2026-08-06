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Іран прагне заборонити рух американських та ізраїльських суден через Ормузьку протоку

Тегеран одноосібно контролюватиме вхід суден у протоку, а вихід із неї перевірятиме спільно з Оманом.

Іран прагне заборонити рух американських та ізраїльських суден через Ормузьку протоку
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Іран планує заборонити прохід американським та ізраїльським суднам через Ормузьку протоку, а також вимагати грошову компенсацію від ворожих країн за використання цього маршруту. 

Про це ідеться у проєкті угоди між Іраном та Оманом щодо управління протокою, передає Bloomberg.

Парламент Ірану вже розглядає текст документу. Проєкт угоди передбачає повну заборону на перевезення вантажів, пов'язаних із Ізраїлем, а також запровадження зборів за екологічні витрати і страхування. Крім того, документ визначає, що Тегеран одноосібно контролюватиме вхід суден у протоку, а вихід із неї перевірятиме спільно з Оманом.

Остаточне рішення щодо угоди має ухвалити Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Проте президент країни Масуд Пезешкіан заявив журналістам, що зв'язок із лідером зараз дуже ускладнений. 

Тим часом посадовці США та Ірану останніми днями натякають на наближення домовленостей. Президент США Дональд Трамп заявив про близьке укладення угоди після того, як скасував чергові військові удари по Ірану. Водночас у Вашингтоні наполягають на вільному судноплавстві й запевняють, що не погодяться на жодні дозволи чи плату за прохід. Для повного відновлення руху Іран вимагає від США зняти морську блокаду, скасувати нафтові санкції і розморозити свої фінансові активи.

  • Напередодні стало відомо, що Іран узгодив із Оманом маршрут, який дозволить кораблям проходити через Ормузьку протоку.
  • Крім того, Іран попередив держави Перської затоки, що будь-який новий удар США по його території спричинить відповідь у вигляді атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру по всьому регіону.
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