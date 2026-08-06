Іран прагне заборонити рух американських та ізраїльських суден через Ормузьку протоку

Тегеран одноосібно контролюватиме вхід суден у протоку, а вихід із неї перевірятиме спільно з Оманом.

Іран планує заборонити прохід американським та ізраїльським суднам через Ормузьку протоку, а також вимагати грошову компенсацію від ворожих країн за використання цього маршруту.

Про це ідеться у проєкті угоди між Іраном та Оманом щодо управління протокою, передає Bloomberg.

Парламент Ірану вже розглядає текст документу. Проєкт угоди передбачає повну заборону на перевезення вантажів, пов'язаних із Ізраїлем, а також запровадження зборів за екологічні витрати і страхування. Крім того, документ визначає, що Тегеран одноосібно контролюватиме вхід суден у протоку, а вихід із неї перевірятиме спільно з Оманом.

Остаточне рішення щодо угоди має ухвалити Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Проте президент країни Масуд Пезешкіан заявив журналістам, що зв'язок із лідером зараз дуже ускладнений.

Тим часом посадовці США та Ірану останніми днями натякають на наближення домовленостей. Президент США Дональд Трамп заявив про близьке укладення угоди після того, як скасував чергові військові удари по Ірану. Водночас у Вашингтоні наполягають на вільному судноплавстві й запевняють, що не погодяться на жодні дозволи чи плату за прохід. Для повного відновлення руху Іран вимагає від США зняти морську блокаду, скасувати нафтові санкції і розморозити свої фінансові активи.