У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід і національну нетерпимість.

Спочатку чоловік дрифтував на своєму автомобілі, після чого агресивно звернувся до перехожого і почав атакувати, бо йому не сподобався «акцент», передає Onet. Українцю вдалося вчасно втекти від нападника.

Після цього зловмисник переключив увагу на двох інших чоловіків — батька та сина, які виявилися поляками. Він обізвав їх «бандерівцями» і накинувся на людей із кулаками. Внаслідок бійки батько отримав перелом руки.

Нападник утік з місця події на машині, однак правоохоронці затримали його того ж дня у цьому ж районі. Перевірка показала понад 1,5 проміле алкоголю в його крові, а також з'ясувалося, що чоловік узагалі не має водійських прав. Слідчі додатково перевіряють наявність наркотичних речовин у його організмі.

Поліція інкримінує затриманому заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, образи за національною ознакою та водіння у нетверезому стані. Оскільки правоохоронці розцінюють його дії як хуліганство, нападникові загрожує до 7,5 років позбавлення волі. Наразі прокуратура призначила йому поліцейський нагляд із забороною наближатися до потерпілих.