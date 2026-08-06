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П’яний поляк спробував напасти на українця і побив двох співвітчизників, сприйнявши їх за українців

Йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі.

П’яний поляк спробував напасти на українця і побив двох співвітчизників, сприйнявши їх за українців
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

У Гданську на території дачного масиву нетверезий поляк напав на людей через вигаданий привід і національну нетерпимість. 

Спочатку чоловік дрифтував на своєму автомобілі, після чого агресивно звернувся до перехожого і почав атакувати, бо йому не сподобався «акцент», передає Onet. Українцю вдалося вчасно втекти від нападника.

Після цього зловмисник переключив увагу на двох інших чоловіків — батька та сина, які виявилися поляками. Він обізвав їх «бандерівцями» і накинувся на людей із кулаками. Внаслідок бійки батько отримав перелом руки.

Нападник утік з місця події на машині, однак правоохоронці затримали його того ж дня у цьому ж районі. Перевірка показала понад 1,5 проміле алкоголю в його крові, а також з'ясувалося, що чоловік узагалі не має водійських прав. Слідчі додатково перевіряють наявність наркотичних речовин у його організмі.

Поліція інкримінує затриманому заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, образи за національною ознакою та водіння у нетверезому стані. Оскільки правоохоронці розцінюють його дії як хуліганство, нападникові загрожує до 7,5 років позбавлення волі. Наразі прокуратура призначила йому поліцейський нагляд із забороною наближатися до потерпілих.

  • У Польщі фіксують зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті. За даними заступника міністра внутрішніх справ, у 2025 році кількість таких випадків зросла майже до 1200 порівняно з понад 760 у 2024 році, що становить зростання на понад 30%.
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