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У Німеччині громадянина України підозрюють у шпигунстві за оборонною компанією

Чоловіка затримали, він очікує на суд.

У Німеччині громадянина України підозрюють у шпигунстві за оборонною компанією
Значок поліцейського Німеччини, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Німеччині поліція повідомила про арешт 33-річного громадянина України за підозрою в тому, що він знімав на відео оборонне підприємство в Баварії для підготовки диверсій.

Про це повідомляє France24.

Відомо, що чоловіка заарештували 2 серпня у федеральній землі Тюрінгія. За даними баварської поліції, його підозрюють у тому, що він працював агентом нижньої ланки на іноземну розвідувальну службу.

За твердженням правоохоронців, у червні цього року він зняв об'єкт і передав фотографії кураторам. Підозрюваного взяли під варту, він чекає на суд.

Розслідування веде новий Національний центр із координації захисту від гібридних атак, який відкрили в червні. Центр відкрили у відповідь на зростання у Німеччині загроз саботажу, шпигунства та дезінформаційних кампаній, зокрема з боку Росії.

  • У середу в аеропорту Лейпціг-Галле поблизу українських вантажних літаків виявили дрон з вибухівкою. На дроні могли бути закріплені вибухівка та детонатор. Правоохоронці вилучили апарат і дослідили його за допомогою спеціального робота. 
  • Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав це “сценарієм гібридної атаки”, що означає новий рівень небезпеки.
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