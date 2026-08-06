У Німеччині громадянина України підозрюють у шпигунстві за оборонною компанією

У Німеччині поліція повідомила про арешт 33-річного громадянина України за підозрою в тому, що він знімав на відео оборонне підприємство в Баварії для підготовки диверсій.
Про це повідомляє France24.
Відомо, що чоловіка заарештували 2 серпня у федеральній землі Тюрінгія. За даними баварської поліції, його підозрюють у тому, що він працював агентом нижньої ланки на іноземну розвідувальну службу.
За твердженням правоохоронців, у червні цього року він зняв об'єкт і передав фотографії кураторам. Підозрюваного взяли під варту, він чекає на суд.
Розслідування веде новий Національний центр із координації захисту від гібридних атак, який відкрили в червні. Центр відкрили у відповідь на зростання у Німеччині загроз саботажу, шпигунства та дезінформаційних кампаній, зокрема з боку Росії.
- У середу в аеропорту Лейпціг-Галле поблизу українських вантажних літаків виявили дрон з вибухівкою. На дроні могли бути закріплені вибухівка та детонатор. Правоохоронці вилучили апарат і дослідили його за допомогою спеціального робота.
- Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт назвав це “сценарієм гібридної атаки”, що означає новий рівень небезпеки.