У Німеччині громадянина України підозрюють у шпигунстві за оборонною компанією

У Німеччині поліція повідомила про арешт 33-річного громадянина України за підозрою в тому, що він знімав на відео оборонне підприємство в Баварії для підготовки диверсій.

Про це повідомляє France24.

Відомо, що чоловіка заарештували 2 серпня у федеральній землі Тюрінгія. За даними баварської поліції, його підозрюють у тому, що він працював агентом нижньої ланки на іноземну розвідувальну службу.

За твердженням правоохоронців, у червні цього року він зняв об'єкт і передав фотографії кураторам. Підозрюваного взяли під варту, він чекає на суд.

Розслідування веде новий Національний центр із координації захисту від гібридних атак, який відкрили в червні. Центр відкрили у відповідь на зростання у Німеччині загроз саботажу, шпигунства та дезінформаційних кампаній, зокрема з боку Росії.