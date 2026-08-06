Китай запровадив нові санкції проти США та обмежив експорт дронів

Китайським компаніям і громадянам заборонено вести бізнес або співпрацювати з підприємствами, внесеними до санкційного списку.

Китай оголосив про запровадження низки заходів проти Сполучених Штатів та американських компаній, назвавши їх відповіддю на нещодавні дії Вашингтона, спрямовані проти китайських підприємств.

Про це пише CNN.

Обмін санкціями відбуввся за кілька тижнів до очікуваної зустрічі лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа, яка має відбутися наступного місяця у США. Дві найбільші економіки світу намагаються зберегти, за їхніми словами, «конструктивну стратегічну стабільність» на тлі дедалі гострішого технологічного суперництва».

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Міністерство комерції Китаю повідомило про запровадження санкцій проти кількох американських компаній, зокрема біотехнологічної та компанії, що займається аналітикою природних ресурсів. Крім того, Пекін посилив експортний контроль щодо безпілотників, а також пов'язаних із ними компонентів і технологій, що постачаються до США.

За даними міністерства, шість американських компаній були внесені до китайського переліку контрзаходів у відповідь на рішення США, ухвалене минулого тижня, заборонити імпорт продукції 43 китайських компаній через ймовірні порушення прав уйгурів та інших етнічних меншин. Сьому компанію внесли до списку у відповідь на рішення Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), яка минулого місяця заборонила імпорт нових людиноподібних і чотириногих роботів, що переважно виробляються в Китаї, а також силових перетворювачів.

Китайським компаніям і громадянам заборонено вести бізнес або співпрацювати з підприємствами, внесеними до санкційного списку.

Серед інших заходів – початок розслідування з міркувань національної безпеки щодо імпортного офісного обладнання, яке використовує іноземне системне програмне забезпечення, а також призупинення окремих спільних із США програм інспекції виробничих підприємств.

Речник Міністерства комерції заявив, що Китай «не мав іншого вибору, окрім як вжити необхідних контрзаходів» у відповідь на нещодавні американські обмеження проти китайських компаній.

Пекін попередив, що якщо США продовжать запроваджувати нові обмежувальні заходи проти Китаю, то відповість додатковими контрзаходами.

Окрім заборони на імпорт нових роботів і силових перетворювачів, а також внесення китайських компаній до чорного списку через підозри у використанні примусової праці, адміністрація Трампа останніми тижнями також запровадила санкції проти китайських судноплавних операторів, яких підозрюють у перевезенні іранського палива. Крім того, до санкційного списку Пентагону були внесені нові установи, серед яких два провідні цивільні університети Китаю.

Минулого місяця Вашингтон також запровадив щодо Китаю, поряд із десятками інших країн, мита у розмірі 10% або 12,5%, звинувативши його у недостатній боротьбі з експортом продукції, виробленої із застосуванням примусової праці.

Останнім часом представники адміністрації Трампа також погрожували запровадити санкції проти китайських компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту.

Попри загострення напруженості, сторони продовжують готуватися до зустрічі Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа, яка очікується наступного місяця. Раніше, у липні, заступник міністра закордонних справ Китаю відвідав США. Більшість спостерігачів розцінили цей візит як підготовчий етап до майбутньої поїздки Сі Цзіньпіна.

Ще у грудні минулого року Федеральна комісія зі зв'язку США заборонила імпорт і продаж нових моделей безпілотників та критично важливого обладнання іноземного виробництва, зокрема китайського, посилаючись на міркування національної безпеки. Китай, який є найбільшим у світі виробником безпілотників, останніми роками також поступово посилював експортний контроль над цією продукцією.