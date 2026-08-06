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Обсяг повернення США "мит Трампа" перетнув позначку у 100 мільярдів доларів

І це лише 60% того, що було сплачено компаніями-імпортерами.

Обсяг повернення США "мит Трампа" перетнув позначку у 100 мільярдів доларів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа після рішення Верховного суду США про визнання митних тарифів "Дня звільнення Америки" незаконними повернула імпортерам вже 100 мільярдів доларів.

Як пише BBC, навіть така масштабна сума складає поки лише 60% від усього обсягу мита, зібраного під час дії так званих "взаємних тарифів", які Трамп вираховував, ділячи навпіл торговельний дефіцит з кожною конкретною країною. 

Ще 29 мільярдів доларів наразі перебувають на стадії перегляду торговельними органами, а трохи менше 2 мільярдів зависли у повітрі через те, що імпортери не надали Вашингтону свої банківські дані.

Відшкодуванню підлягають лише прямі сплати мит, тому покупці, які були змушені платити більше за товари, які підпадали під митну політику Білого дому, не можуть претендувати на компенсації. 

Втім деякі компанії можуть ухвалювати самостійне рішення про повернення націнок - скажімо, Amazon планує поділитися з користувачами сервісу своєю часткою повернених мит, яка складає 600 мільйонів доларів. 

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