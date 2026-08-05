СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Голос Америки відновлює мовлення українською мовою

Ефіри відновляться вже наступного тижня.

Голос Америки відновлює мовлення українською мовою
Голос Америки
Фото: Ruslan Petrychka/Facebook

Голос Америки відновлює мовлення українською та повертає частину працівників Української редакції до роботи.

Про це заявив керівник Української редакції Голосу Америки Руслан Петричка на своїй сторінці у Facebook.

Я радий дізнатися про рішення керівництва Голосу Америки відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників Української редакції до роботи.

"Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України". - зазначив Петричка.

Він зазначив, що відновлення Української служби "підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії Голосу Америки та інтересів США".

За словами Петрички, відновлення ефірів відбудеться наступного тижня. 

  • У 2025 році Трамп підписав указ щодо максимального скорочення функцій і роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією, серед них названо урядове агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» і «Голос Америки».
  • В березні 2026 року Федеральний суд США визнав рішення Дональда Трампа суттєво скоротити фінансування та фактично звільнити увесь штат "Голосу Америки" неконституційним.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies