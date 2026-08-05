Голос Америки відновлює мовлення українською мовою

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Голос Америки відновлює мовлення українською та повертає частину працівників Української редакції до роботи.

Про це заявив керівник Української редакції Голосу Америки Руслан Петричка на своїй сторінці у Facebook.

Я радий дізнатися про рішення керівництва Голосу Америки відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників Української редакції до роботи.

"Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня цинічно обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і продовжує масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України". - зазначив Петричка.

Він зазначив, що відновлення Української служби "підтверджує стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії Голосу Америки та інтересів США".

За словами Петрички, відновлення ефірів відбудеться наступного тижня.

У 2025 році Трамп підписав указ щодо максимального скорочення функцій і роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією, серед них названо урядове агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює «Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» і «Голос Америки».