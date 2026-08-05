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У місті Корольов Московської області 5 серпня сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування головного наукового центру російської державної корпорації "Роскосмос".

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

За наявною інформацією, пожежа виникла на території підприємства, однак її причини наразі не розкриваються.

"ЦНИИмаш" є ключовим науково-дослідним інститутом російської космічної галузі та головним науковим центром "Роскосмосу".

У цьому інституті розробляють технології, які використовуються під час створення балістичних ракет, навігаційних систем, супутникової розвідки та інших систем військового призначення.