Під Єкатеринбургом підірвали авто гендиректора «Уралдронзаводу»

За попередньою інформацією, Володимир Ткачук перебуває в реанімації.

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У Свердловській області Росії вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував генеральний директор «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук.

Вибух стався поблизу Єкатеринбурга. Про це повідомляють російські видання.

Ткачук начебто дістав тяжкі поранення і перебуває в реанімації. Деякі пропагандистські медіа стверджують, що чоловік загинув, як і водій його автомобіля Mercedes.

За фактом інциденту російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство.