Під Єкатеринбургом підірвали авто гендиректора «Уралдронзаводу»

У Свердловській області Росії вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував генеральний директор «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук.
Вибух стався поблизу Єкатеринбурга. Про це повідомляють російські видання.
Ткачук начебто дістав тяжкі поранення і перебуває в реанімації. Деякі пропагандистські медіа стверджують, що чоловік загинув, як і водій його автомобіля Mercedes.
За фактом інциденту російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство.
- «Уралдронзавод» заснували у 2022 році. Підприємство виробляє FPV-дрони «Упир», які російська армія використовує у війні проти України.
- У вересні 2024 року Ткачук презентував безпілотник «Упир» президенту РФ Владіміру Путіну.