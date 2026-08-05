Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
ГоловнаСвіт

Під Єкатеринбургом підірвали авто гендиректора «Уралдронзаводу»

За попередньою інформацією, Володимир Ткачук перебуває в реанімації.

Під Єкатеринбургом підірвали авто гендиректора «Уралдронзаводу»
Місце вибуху
Фото: Скриншот з відео

У Свердловській області Росії вибухнув автомобіль, у якому, ймовірно, перебував генеральний директор «Уралдронзаводу» Володимир Ткачук.

Вибух стався поблизу Єкатеринбурга. Про це повідомляють російські видання.

Ткачук начебто дістав тяжкі поранення і перебуває в реанімації. Деякі пропагандистські медіа стверджують, що чоловік загинув, як і водій його автомобіля Mercedes.

За фактом інциденту російські правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. 

  • «Уралдронзавод» заснували у 2022 році. Підприємство виробляє FPV-дрони «Упир», які російська армія використовує у війні проти України.
  • У вересні 2024 року Ткачук презентував безпілотник «Упир» президенту РФ Владіміру Путіну.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies