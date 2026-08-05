СБУ спільно з правоохоронцями Болгарії затримала наркобарона

Його мережа постачала важкі психотропні речовини до України та Європейського Союзу.

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СБУ спільно з правоохоронцями Болгарії та Нацполіцією ліквідувала міжнародний канал постачання важких психотропів до України та ЄС.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У Болгарії затримали організатора угруповання, який координував роботу 14 підпільних лабораторій. Йдеться про виробництво альфа-PVP, мефедрону, амфетаміну та прекурсорів.

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Організатором виявився житель Київщини з прокремлівськими поглядами. Він, перебуваючи в одному з курортів Болгарії, залучив до свого «бізнесу» щонайменше 30 осіб.

Учасники перевозили «товар» до України під виглядом автохімії. Для цього вони використовували приватних перевізників і водіїв міжнародних рейсів. Після доставки сировину передавали до підпільних цехів, де й з'являлись психотропи для продажу.

За інформацією СБУ, потужності одного з таких цехів дозволяли щомісяця виготовляти понад 50 кг небезпечних речовин вартістю понад 2 млн гривень.

Також під час спецоперації затримали шістьох учасників угруповання у Київській та Чернівецькій областях. Організатору угруповання загрожує екстрадиція в Україну.

Фото: СБУ