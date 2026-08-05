У ГУР заявили, що у Росії розгортають ракетний підрозділ з балістичними ракетами і військами з Північної Кореї

Підрозділ може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для ударів по Україні.

На заході Росії розгортають ракетний підрозділ з КНДР, який може бути оснащений 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для ударів по Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка.

Черняк повідомив, що Росія планує розмістити ракетний підрозділ із близько 90 північнокорейських військовослужбовців у Воронезькій області у складі своєї 112-ї ракетної бригади.

За його словами, Росія очікує, що розгортання включатиме 120 північнокорейських балістичних ракет та шість пускових установок. Незрозуміло, яку саме роль відіграватимуть північнокорейці в російських ракетних операціях.

Черняк додав, що Пхеньян вже відправив до Росії нову партію з 40 ракет КН-23 та КН-24 та персонал, але конфігурація розгортання та загальна кількість ракет будуть остаточно узгоджені на переговорах на вищому рівні наступного місяця. KN-23 та KN-24 мають більшу дальність і більше корисне навантаження проти російського аналогу "Іскандер", однак значно поступаються йому в точності та вже спричинили високі втрати серед цивільного населення під час попередніх ударів.

Видання додає, що розгортання, описане Черняком, “схоже, збігається з минулим тижнем, коли Росія запустила свої перші дві північнокорейські ракети по Україні вперше з серпня минулого року”.

Північна Корея стала близьким союзником Росії після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, а дві держави підписали пакт про взаємну оборону у 2024 році.

Пхеньян надав Росії мільйони артилерійських снарядів та направила 14 000 військовослужбовців до Курської області РФ для відбиття наступу України у 2024 році.