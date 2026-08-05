Росія атакувала Харків: зросла кількість постраждалих (оновлено)

Станом на 12:00 відомо про 11 потерпілих.

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Вранці російська армія вдарила по Харкову. Станом на 12:00 відомо про 11 постраждалих.

Про це мер міста Ігор Терехов сказав журналістам, інформує Суспільне. Влучання було у 4 локаціях, пошкоджено 19 будинків.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

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Подробиці про постраждалих розповів голова ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок атаки четверо людей дістали вибухові поранення. Ще один постраждалий має забійну рану, ще один – опіки. Чотирьох людей госпіталізували. Один із них – 44-річний чоловік – перебуває у важкому стані.

Інші люди отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Також російські війська влучили безпілотником «Бандероль» у приватний будинок у Холодногірському районі. Про це раніше мер написав в Telegram.

Пошкоджено навколишні житлові будівлі та кілька автомобілів. На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки.

Щодо Новобаварського району, то тут удар був по цивільному підприємству.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

У ніч на 5 серпня Росія атакувала Україну 4 протикорабельними ракетами «Циркон/Онікс», 24 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400», 115 ударними БпЛА.

Дронами била з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і окупованих Донецька і Криму. Ракетами – з Брянської, Курської і Ростовської областей.