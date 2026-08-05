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Росія атакувала Харків: зросла кількість постраждалих (оновлено)

Станом на 12:00 відомо про 11 потерпілих.

Росія атакувала Харків: зросла кількість постраждалих (оновлено)
Обстріл Харкова
Фото: Олег Синєгубов

Вранці російська армія вдарила по Харкову. Станом на 12:00 відомо про 11 постраждалих. 

Про це мер міста Ігор Терехов сказав журналістам, інформує Суспільне. Влучання було у 4 локаціях, пошкоджено 19 будинків.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

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Подробиці про постраждалих розповів голова ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок атаки четверо людей дістали вибухові поранення. Ще один постраждалий має забійну рану, ще один – опіки. Чотирьох людей госпіталізували. Один із них – 44-річний чоловік – перебуває у важкому стані. 

Інші люди отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали їм допомогу на місці.

Також російські війська влучили безпілотником «Бандероль» у приватний будинок у Холодногірському районі. Про це раніше мер написав в Telegram.

Пошкоджено навколишні житлові будівлі та кілька автомобілів. На місцях влучань працюють усі екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки.

Щодо Новобаварського району, то тут удар був по цивільному підприємству.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

  • Дронами била з напрямків Курськ, Міллерово, Орел і окупованих Донецька і Криму. Ракетами – з Брянської, Курської і Ростовської областей.
  • Основний напрямок атаки – Київ та Київщина. 
  • За попередніми даними, станом на 08:30, ППО збила/подавила 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.Зафіксовано влучання ракет та 17 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
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