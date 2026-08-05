Компанія працює над ліквідацією наслідків та перебудовою логістичних процесів.

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Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині.

Про це повідомили у компанії.

Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.

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Унаслідок атаки постраждалих немає.

Команда вже працює над ліквідацією наслідків та перебудовою логістичних процесів.

Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано наш складський комплекс у Броварах.



Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень. Найважливіше — цього разу обійшлося без постраждалих.



Команда вже працює над ліквідацією наслідків та перебудовою… pic.twitter.com/SfZuoAf5fv — Rozetka (@rozetka_ua) August 5, 2026

Росіяни двічі обстрілювали склади компанії на початку серпня. Унаслідок атак тоді загинув працівник компанії Володимир Мельниченко. Ще семеро людей дістали поранення.