Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині.
Про це повідомили у компанії.
Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень.
Унаслідок атаки постраждалих немає.
Команда вже працює над ліквідацією наслідків та перебудовою логістичних процесів.
Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано наш складський комплекс у Броварах.— Rozetka (@rozetka_ua) August 5, 2026
Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень. Найважливіше — цього разу обійшлося без постраждалих.
Команда вже працює над ліквідацією наслідків та перебудовою… pic.twitter.com/SfZuoAf5fv
Росіяни двічі обстрілювали склади компанії на початку серпня. Унаслідок атак тоді загинув працівник компанії Володимир Мельниченко. Ще семеро людей дістали поранення.