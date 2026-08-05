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Росіяни зруйнували склади ROZETKA у Броварах

Компанія працює над ліквідацією наслідків та перебудовою логістичних процесів. 

Росіяни зруйнували склади ROZETKA у Броварах
Фото: x.com/rozetka_ua

Сьогодні вночі внаслідок російської атаки було зруйновано складський комплекс маркетплейсу ROZETKA у Броварах на Київщині.

Про це повідомили у компанії.

Це третя атака на інфраструктуру компанії за останній тиждень. 

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Унаслідок атаки постраждалих немає.

Команда вже працює над ліквідацією наслідків та перебудовою логістичних процесів. 

Росіяни двічі обстрілювали склади компанії на початку серпня. Унаслідок атак тоді загинув працівник компанії Володимир Мельниченко. Ще семеро людей дістали поранення.

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