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За минулу добу ворог завдав 27 ударів по Чернігівській області, 17 із них – FPV-дронами по цілях у прикордонні.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Учора вдень через російську атаку в Чернігові був зруйнований звичайний житловий будинок.

Пожежу там загасили. Також пошкоджені сусідні оселі й автівка.

Окрім того, ворог вдарив безпілотником “Герань” по деревообробному підприємству в Корюківці, там пошкоджена складська будівля.

У селі Добрянської громади також влучання є влучення “Герані” по підприємству видобувної галузі.