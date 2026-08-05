За минулу добу ворог завдав 27 ударів по Чернігівській області, 17 із них – FPV-дронами по цілях у прикордонні.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Учора вдень через російську атаку в Чернігові був зруйнований звичайний житловий будинок.
Пожежу там загасили. Також пошкоджені сусідні оселі й автівка.
Окрім того, ворог вдарив безпілотником “Герань” по деревообробному підприємству в Корюківці, там пошкоджена складська будівля.
У селі Добрянської громади також влучання є влучення “Герані” по підприємству видобувної галузі.
- Учора Чаус повідомив, що російські війська почали частіше застосовувати по Чернігівській області реактивні безпілотники. Йдеться про так звані "бандеролі" – гібрид крилатої ракети та дрона. Ці безпілотники мають швидкість польоту до 650 км/год, через що виникають складнощі для ППО.