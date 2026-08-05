У такому разі важливо дотримуватися рекомендацій, які допоможуть зменшити шкідливий вплив продуктів горіння на організм.

Через регулярні російські обстріли об'єктів цивільної та критичної інфраструктури українці можуть опинитися в зоні задимлення та горіння хімічних речовин.

У Центрі громадського здоров'я радять насамперед, за можливості, залишити зону задимлення та максимально обмежити перебування на відкритому повітрі. Якщо з'явилися кашель, задишка або інші проблеми з диханням, необхідно звернутися до лікаря.

У разі сильного запаху гару фахівці рекомендують використовувати зволожені захисні маски.Особливо це важливо для людей похилого віку, пацієнтів із цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами легень та алергіями.

Також варто перебувати у приміщеннях із системами очищення повітря, тримати вікна зачиненими та завішувати їх зволоженою тканиною, яку необхідно регулярно змінювати.

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Після завершення надзвичайної ситуації у Центрі громадського здоров'я рекомендують утриматися від пробіжок і тривалих прогулянок на відкритому повітрі, пити більше рідини — до 2–3 літрів на добу для дорослих, регулярно проводити вологе прибирання та кілька разів на день приймати душ.

Крім того, варто промивати ніс і горло, вживати більше фруктів та овочів, а продукти з власних городів у зоні впливу пожежі ретельно мити перед споживанням.

Фахівці також закликають не курити та не вживати алкоголь, адже це підвищує ризик розвитку захворювань дихальної системи. Батькам рекомендують обмежити контакт дітей із піском і ґрунтом на дитячих майданчиках, що розташовані в зоні впливу пожежі.

Людям із хронічними захворюваннями слід неухильно дотримуватися рекомендацій свого лікаря.