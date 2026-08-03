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Швеція виділяє понад 628 тис. євро на зміцнення системи охорони здоров’я України

Кошти спрямують на навчальні програми, обмін досвідом та розвиток партнерств між шведськими й українськими держустановами.

Швеція виділяє понад 628 тис. євро на зміцнення системи охорони здоров’я України
Фото: Facebook/Embassy of Sweden in Kyiv

Уряд Швеції виділить 6,9 млн шведських крон (понад 628 тис. євро) фонду Swecare у 2026 році для підтримки та зміцнення системи охорони здоров’я України. 

Про це йдеться у пресрелізі на сайті шведського уряду.

Зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії суттєво посилило навантаження на українську систему охорони здоров’я, тоді як потреба у медичній допомозі різко зросла. 

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Виділені кошти спрямують на навчальні програми, обмін досвідом та розвиток партнерств між шведськими й українськими державними установами, медичними закладами, науковими установами та представниками бізнесу.

Міністр міжнародного співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Беньямін Дуса наголосив, що ефективна система охорони здоров’я є важливою складовою стійкості, відновлення та післявоєнної відбудови України. 

За його словами, така співпраця також сприятиме реалізації реформ і просуванню України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Міністр охорони здоров’я та соціальних справ Якоб Форссмед зазначив, що Швеція й Україна мають взаємний досвід, яким можуть обмінюватися, зокрема у сфері боротьби зі стійкістю до антибіотиків. Він підкреслив, що підтримка через фонд Swecare об’єднає експертизу державного та приватного секторів.

У Швеції запевнили, що Стокгольм продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, не лише у військовій сфері, а й у гуманітарних напрямках, зокрема в охороні здоров’я.

Фінансування дозволить посилити спроможність української медичної системи у низці пріоритетних напрямів, серед яких онкологічна допомога, реабілітація та протезування, профілактика інфекцій, боротьба з антибіотикорезистентністю та управління лікарнями. 

Також планується створення масштабної програми підготовки українських медиків у сфері променевої терапії.

Ініціативу реалізовуватиме фонд Swecare, який об’єднує шведські державні установи, регіони, медичні заклади, наукові установи та компанії сфери life sciences для підтримки відновлення та розвитку української системи охорони здоров’я.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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