Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я за підсумками візиту прем'єр-міністра Сергія Корецького та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до Сумської області.

У Сумській обласній клінічній лікарні планують створити сучасний опіковий центр «Полум'я життя». Необхідність його відкриття пов'язують зі зростанням кількості пацієнтів з опіками та мінно-вибуховими травмами внаслідок повномасштабної війни та регулярних російських обстрілів.

За даними МОЗ, новий центр має забезпечити повний цикл лікування пацієнтів — від невідкладної допомоги та хірургічних втручань до реконструктивних операцій і реабілітації.

Після реалізації проєкту кількість пацієнтів, яким зможуть надавати спеціалізовану допомогу, планують збільшити удвічі — до 500 на рік. Також очікується, що кількість оперативних втручань зросте до 900 щороку.

До створення центру залучать українських та міжнародних партнерів. Зокрема, Сумська обласна клінічна лікарня співпрацює з Університетською клінікою Геттінгена та Ганноверською медичною школою. У МОЗ зазначають, що ця співпраця дає змогу українським медикам проходити стажування, обмінюватися досвідом із закордонними колегами та впроваджувати сучасні підходи до лікування опікових травм.

Під час поїздки урядовці також відвідали новостворений Центр ендопротезування та травматології Сумської обласної клінічної лікарні. Заклад входить до переліку лікарень, визначених МОЗ для безоплатного ендопротезування суглобів. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, цього року в області вже виконали 273 такі операції, а в медичних закладах регіону є 288 ендопротезів різних типів.

За даними МОЗ, усі 25 закладів спроможної мережі області забезпечені генераторами та автономними джерелами теплопостачання, а частина лікарень уже має автономне водопостачання та сонячні панелі.