В «Охматдиті» виконали 100-ту трансплантацію органів дітям: печінку пересадили 10-місячній дівчинці

Про це повідомили в НДСЛ «Охматдит».

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» виконали 100-ту трансплантацію органа дитині. Ювілейною пацієнткою стала 10-місячна Христинка з Волині, якій через прогресуючий цироз печінки пересадили донорський орган.

Перші тривожні симптоми у дівчинки з'явилися у п'ятимісячному віці: пожовтіли шкіра та білки очей, вона стала млявою і втратила апетит. Після обстеження дитину направили до «Охматдиту». Спочатку лікарі підозрювали біліарну атрезію, однак цей діагноз не підтвердився. Наступні три місяці медики одночасно виходжували пацієнтку та шукали причину тяжкого ураження печінки.

Остаточний діагноз вдалося встановити лише після молекулярно-генетичного дослідження. Лікарі визначили, що врятувати життя Христинки могла лише трансплантація печінки.

«Мама не могла стати донором, оскільки є носієм того самого генетичного гену, який спричинив захворювання у доньки. Донором погодилася стати рідна тітка дівчинки по татовій лінії. Вона пройшла повне обстеження, яке показало, що вона сумісна для пересадки», — пояснив лікар-трансплантолог, професор Олег Годік.

Після понад 12-годинної операції дитина успішно відновилася. Наразі Христинка вже перебуває вдома.

В «Охматдиті» зазначили, що заклад проводить трансплантації печінки та нирки дітям. Лише у першому півріччі цього року фахівці виконали 10 трансплантацій органів.