​Міноборони хоче створити окремий медичний орган при Генштабі

Таким є бачення керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитра Самофалова.

Він називає це Центральним військово-медичним управлінням у розмові для проєкту LB.ua "Наші гідні".

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Така потреба, на його думку, пов’язана з хаосом в управлінні. Адже Командування медичних сил свого часу створили у часи АТО / ООС як відповідь на тодішні потреби. Але зараз розвиваються армійські кормуси, які мають мати свої медичні батальйони, власну медичну підтримку, каже Самофалов.

“Ми не можемо сказати корпусу: у тебе логістика твоїми силами, розвідка твоїми, а медицину ми дамо звідкись. Виходить, кожен корпус буде мати певну кількість своїх медичних [батальйонів], але корпуси підпорядковані командуванню Сухопутних військ, ДШВ тощо. Який вплив на них може мати Командування медичних сил? Будемо відвертими”, – каже Самофалов.

Він пояснює, що начмед в такій системі не розуміє кого йому дали, чи мають ці люди достатній рівень навчання тощо.

Позиція Самофалов – начмед має мати свої команди, і тоді зможе планувати якісно роботу, хто коли і яку роль має виконувати для найкращого результату: “По суті, історія така ж, як і в цивільній системі. Міністерство формує правила. І хтось ці правила має впроваджувати на всіх рівнях. У Міністерства охорони здоров'я є Національна служба здоров'я. Для Міністерства оборони має бути такий орган на рівні Генерального штабу, який ці політики буде впроваджувати і буде давати фідбек, мати цифри”.

Що тоді лишається в повноваженнях Командування медичних сил у разі ухвалення цієї концепції?

Госпіталі, каже Самофалов: "Це рівень найскладнішого лікування, третій-четвертий. Це реабілітація обов'язкова, Це маршрути пацієнта. Якщо пацієнт вийшов за межі медичного батальйону, хтось має його вести. У КМС в госпіталях мають залишитись передові хірургічні відділення, які зможуть підкріпити, наприклад, на якомусь напрямку серйозні бої. У нас є структури, які не можуть створити своїх медичних батальйонів, це спецпризначенці – ГУР і так далі. Їм теж треба зрозумілі шляхи евакуації Також це про маршрути пацієнта в госпіталях, хтось має їх корегувати. І має бути контроль якості".