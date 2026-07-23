Керівник департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов виступає проти того, аби бойових медиків чи хірургів відправляли на евакуацію поранених.
Про це він сказав у проєкті LB.ua “Наші гідні”.
“Відправити на евакуацію з поля бою бойового медика з рюкзаком, як у героїчному кіно? Він загине. Будемо відвертими. Зараз рідко, але бачу: загинув хірург. Як загинув? Якщо КАБ попав в стабпункт або в передову хірургічну групу, це більш-менш зрозуміло. Якщо його відправили на евакуацію, – це не допустимо. Кожен спеціаліст має бути на своєму місці”, – каже Самофалов.
Він проти, щоб бойового медика відправляли для надання допомоги на місці пораненому, бо це “дуже ресурсоємний фахівець”.
“Щоб вивчити бойового медика якісного, треба його вчити не 40 годин. А щоби він став фаховим, який може перелити кров і так далі, і до точки пораненого в кілзону відправити, щоб його дроном вбило… Цього не має бути”, – додав Самофалов.
Цю філософію він заклав у стратегію департаменту, який очолив рік тому.
Повна розмова з ним тут.
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