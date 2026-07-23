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Недопустимо відправляти хірургів чи інших цінних фахівців на евакуацію поранених – Міноборони

“Я агресивно проти, щоб бойового медика відправляли для надання допомоги на місці пораненому”. 

Керівник департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов виступає проти того, аби бойових медиків чи хірургів відправляли на евакуацію поранених. 

Про це він сказав у проєкті LB.ua “Наші гідні”. 

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“Відправити на евакуацію з поля бою бойового медика з рюкзаком, як у героїчному кіно? Він загине. Будемо відвертими. Зараз рідко, але бачу: загинув хірург. Як загинув? Якщо КАБ попав в стабпункт або в передову хірургічну групу, це більш-менш зрозуміло. Якщо його відправили на евакуацію, – це не допустимо. Кожен спеціаліст має бути на своєму місці”, – каже Самофалов.

Він проти, щоб бойового медика відправляли для надання допомоги на місці пораненому, бо це “дуже ресурсоємний фахівець”.

“Щоб вивчити бойового медика якісного, треба його вчити не 40 годин. А щоби він став фаховим, який може перелити кров і так далі, і до точки пораненого в кілзону відправити, щоб його дроном вбило… Цього не має бути”, – додав Самофалов. 

Цю філософію він заклав у стратегію департаменту, який очолив рік тому.

Повна розмова з ним тут.

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Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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